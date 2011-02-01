Померла жінка, яка вистрибнула з Лозівського відділу міліції

17:16, 01 лютого 2011
Харьків
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Справу передано до прокуратури

Харків. 1 лютого УНІАН. В Харківській області померла жінка, яка 22 січня цього року вистрибнула з приміщення Лозівського міського відділу міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, жінка померла близько опівночі 31 січня в лікарні, куди раніше її було доправлено після стрибка з вікна 3-го поверху та спроби втекти з міліції.

«Жінка померла в лікарні. За цим фактом порушено кримінальну справу. Матеріали справи передані до Лозівської прокуратури», - сказала Л.ВОЛКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2011 року з приміщення Лозівського міськвідділу міліції Харківської області вистрибнула жінка, 36-річна мешканка Лозової. Це сталося, коли жінку було запрошено до слідчого Лозівського МРВ. За даними ЦЗГ, вона була підозрюваною у кримінальній справі, порушеній за фактом крадіжки з приміщення (ч.3 статті 185 КК України). З 18 січня 2011 р. підозрювана знаходилася на підписці про невиїзд. ЇЇ вина у скоєному злочину повністю доведена слідчими органами. Після пред’явлення обвинувачення у скоєнні злочину жінка повністю визнала вину і надала слідчому необхідні свідчення. По завершенні слідчих дій громадянці було запропоновано взяти участь у відтворенні обстановки та обставин скоєння крадіжки. Жінка погодилася, при цьому, посилаючись на свої особисті потреби, пішла до туалетної кімнати. Там вона зачинила двері і через вікно вистрибнула з вікна 3-го поверху, намагалася втекти, але була затримана працівниками міліції. Для з’ясування стану здоров’я обвинувачену швидкою допомогою було доправлено до Лозівської районної лікарні для надання медичної допомоги.

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