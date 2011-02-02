Хохотва стурбований рівнем безпеки праці на об’єктах Євро-2012

Харків. 2 лютого. УНІАН. Голова Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України Олександр ХОХОТВА не задоволений рівнем безпеки праці на об’єктах Євро-2012, що будуються.

Про це він сказав у Харкові після підсумкового засідання Ради теруправління Держгірпромнагляду в Харківській області, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про забезпечення безпеки праці на об’єктах Євро-2012.

«Вона на достатньому рівні, але не на такому, як би хотілося. Чому я це говорю, бо на об’єктах Євро-2012 у нас загинули люди, зокрема на НСК «Олімпійський» - 5 осіб за рік», - сказав О.ХОХОТВА.

Він зауважив, що таке зниження рівня забезпечення безпеки праці на будівельних об’єктах Євро-2012 пов`язане із застарілою нормативною базою та з необхідністю залучати до будівництва велику кількість підрядних організацій.

«По-перше, нормативи застаріли. Змінилися будівництва, змінилися технології, тому нормативна база має бути переглянута. Друге, у нас немає потужних будівельних трестів, які були в часи радянської влади. Сьогодні працюють дуже багато підрядників, яких генпідрядник вимушені долучати. Це не сприяє покращенню організації праці. У нас 70% по країні всіх нещасних випадків пов’язані з організацією виробництва», - зазначив О.ХОХОТВА.