На Харківщині на карантин закрили три школи

Харків. 9 лютого. УНІАН. На Харківщині у зв’язку з підвищеною захворюваністю на грип та ГРІ повністю на карантин закриті 3 загальноосвітні навчальні заклади.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській обласній санітарно-епідеміологічній станції, на карантин також повністю закритий один дитячий навчальний заклад та окремі класи в 11 загальноосвітніх школах області.

За даними СЕС, у цілому по області на п’ятому тижні, окрім Вовчанського (перевищений епідпоріг на 30,1%) та Лозівського (на 3,15%) районів, епідпоріг не перевищено.

У СЕС зазначають, що по області відмічена активна циркуляція грипу А, В, парагрипу, аденовірусів, РС вірусів.

Для недопущення розповсюдження інфекції у навчальних закладах області проводяться профілактичні медичні огляди, у ході виявлено 114 захворілих на ГРІ. Також станом на 3 лютого на Харківщині проти грипу щеплено 29 тис. 323 особи.

Як передавав УНІАН, станом на 9 лютого на Харківщині зафіксований один летальний випадок від наслідків «каліфорнійського» грипу.