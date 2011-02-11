Ярославський продовжує розвивати харківський аеропорт

Харьков. 11 февраля. УНИАН. Группа DCH Александра Ярославского продолжает инвестировать в развитие Международного аэропорта «Харьков».

Так, на днях были закуплены три новые снегоуборочные машины. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH, реализующей проекты подготовки Харькова к Евро-2012, закупка техники проводится в рамках программы модернизации и обновления техсредств аэропорта, конечной целью которой является необходимость удовлетворить самые современные требования в секторе международных авиаперевозок.

Обильные снегопады и гололед в этом году, говорится в сообщении, создали огромное количество проблем в аэропортах всего мира и даже вызвали полную отмену рейсов в некоторых регионах. Одной из причин сбоев в работе авиаторов является устаревшее и маломощное снегоуборочное оборудование, которое не справляется с очисткой взлетно-посадочной полосы.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время проводится полная замена и модернизация спецтранспорта и технических средств аэропорта. Одним из первых шагов стала закупка трех новых специализированных автомобилей. С этого времени проблем с уборкой снега в любую погоду в аэропорту «Харьков» не будет – мощная спецтехника способна быстро и эффективно расчищать снежные завалы. Эта техника может использоваться круглый год, так как оснащена универсальным оборудованием для дорожных работ.

«Теперь в любую погоду Международный аэропорт «Харьков» сможет ритмично и стабильно выполнять запланированные рейсы в любом направлении», – подчеркивается в сообщении. Также в ближайшее время для аэропорта будут закуплены телескопические трапы всемирно известного производителя Thyssen Krupp Airport Systems. Общая сумма инвестиций в приобретение снегоуборочных машин и телескопических трапов составит более 21 млн. грн.»

Как сообщалось ранее, Александр Ярославский, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, вложил в развитие региона более $250 млн. Средства были инвестированы в реконструкцию и строительства таких объектов, как аэропорт, стадион, детская футбольная академия, тренировочная база, 5* отель на пл. Свободы. Частные инвестиции Ярославского в реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» составляют порядка $90 млн. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). В настоящее время в аэропорту ведется реконструкция исторического здания существующего терминала, а также строительство временного терминала для приема болельщиков Евро-2012 в период проведения турнира.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО