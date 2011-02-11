У Харкові накрили наркоторговців

Харків. 11 лютого. УНІАН. У Харкові працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків обласної міліції викрили злочинну групу, члени якої протягом 2009 – 2010 років займалися збутом метамфітаміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника УБНОН Головного управління МВС України в Харківській області Едуард ДОРОШЕНКО.

За його словами, на сьогодні правоохоронці задокументували 15 фактів збуту метамфітаміну на території Харкова членами злочинної групи.

Е.ДОРОШЕНКО зазначив, що на сьогодні всі чотири члени злочинної групи заарештовані та перебувають у слідчому ізоляторі. Проти них поручена кримінальна справа за ознаками ч. 3 ст. 307 КК України (збут наркотиків, скоєний організованою злочинною групою).

Е.ДОРОШЕНКО зазначив, що справу планується завершити та передати в суд до 15 лютого.