Харківська міліція «прикрила» три міжнародні наркотрафіки

Харків. 11 лютого. УНІАН. На Харківщині правоохоронці з початку 2011 року виявили три канали постачання наркотичних речовин з території України на територію Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заступник начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в Харківській області Едуард ДОРОШЕНКО.

За його словами, в результаті цього з незаконного обігу працівники УБНОН вилучили 12,8 грамів гашишу та понад 2,6 кг марихуани.

Е.ДОРОШЕНКО зауважив, що найбільший обсяг наркотичних речовин – 6 грамів гашишу та понад 2 кг марихуани – був вилучений у січні на контрольно-пропускному пункті Козача Лопань у жінки, яка намагалася залізничним транспортом вивезти наркотики в Росію.

Е.ДОРОШЕНКО повідомив, що на сьогодні жінка затримана і знаходиться у слідчому ізоляторі. Стосовно неї порушена кримінальна справа.