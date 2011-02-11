Погода в суботу

Харків. 11 лютого. УНІАН. Завтра в Україні очікується погіршення погодних умов: сніг та мокрий сніг, хуртовина, вдень у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях місцями сильний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат та півдні країни місцями 25-30 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі на півночі Лівобережжя та в східних областях 6-11° морозу, вдень в Криму та на Одещині 4-9° тепла).

У Київській області у суботу очікується сніг та мокрий сніг, хуртовина, вранці та вдень посилення вітру 17-22 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.