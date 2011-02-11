Добкін говоритиме з Януковичем про метро, дороги і ПДВ

Харків. 11 лютого. УНІАН. У ході робочого візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Харківську область губернатор Михайло ДОБКІН планує обговорити з з главою держави низку найактуальніших для регіону питань.

Зокрема, мова піде про будівництво метро, ремонт доріг та про відшкодування ПДВ для підприємств Харківщини, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Про зміст питань, які планується обговорити з Президентом, М.ДОБКІН поінформуваву програмі «Час влади» на обласному телебаченні.

«Харківська область є другою в країні за кількістю зібраних податків, і виконуючи в цьому відношенні план на 100%, ми хочемо бути лідерами з відшкодування ПДВ нашим підприємствам, які мають на це право. Це й авіаційний завод, і завод імені Малишева, і «Електроважмаш», і ряд інших підприємств, які сьогодні страждають від відсутності обігових коштів», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, є ще питання, які він планує обговорити з Президентом.

«Я не хочу забігати вперед, - зазначив М.ДОБКІН, - але у нас буде дуже цікава пропозиція, яку буду озвучувати і я, і наше підростаюче покоління. Я впевнений, що вона Президента зацікавить».