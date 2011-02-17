У Харкові затримано громадянку РФ, яка вивозила українок для сексуальної експлуатації в Росію

Харків. 17 лютого. УНІАН. У Харкові затримано громадянку Росії, яка намагалася вивезти з України групу жінок для сексуальної експлуатації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, громадянка РФ 1970 року народження була затримана працівниками підрозділу боротьби з торгівлею людьми у приміщенні залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський».

За даними ЦЗГ, підозрювана завербувала та намагалася вивезти до міста Бєлгорода (Росія) шістьох громадянок України з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації.

На даний час стосовно підозрюваної порушено кримінальну справу за ознаками статті 149 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини громадянці РФ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває розслідування, повідомили в ЦЗГ