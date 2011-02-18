На Харківщині працівники ДАІ погоріли на контрабанді

Харків. 18 лютого. УНІАН. У Харківській області працівники УБОЗ та СБУ затримали трьох співробітників ДАІ, які намагалися перевезти до Росії контрабандний товар.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, працівники ДАІ самовільно залишили місце несення служби і на власних машинах намагалися перевезти незаконний вантаж.

За цим фактом підрозділом інспекції з особового складу було проведено службове розслідування, за результатами якого всі троє звільнені з органів внутрішніх справ за порушення дисципліни.

Також звільнені із займаних посад їх безпосередні командири. Низка працівників керівної ланки - до заступника начальника обласного Управління ДАІ, отримали попередження про неповну посадову відповідність. Дисциплінарне стягнення отримав і начальник Управління ДАІ Харківської області.