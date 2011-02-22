Харківські комуністи пікетують церемонію відкриття дошки Патріарху Йосипу Сліпому

Харків. 22 лютого. УНІАН. У Харкові близько 50 прихильників Комуністичної партії України пікетують церемонію відкриття меморіальної дошки Патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники міліції, застосувавши фізичну силу, відтіснили активістів Комуністичної партії від будівлі ДАІ у Ленінському районі Харкова, де планується встановлення дошки.

Працівники міліції відвели до службових машин двох активістів КПУ. Решта (близько 50 активістів) відтіснена міліціонерами на відстань 50 м від будівлі ДАІ. Вони тримають прапори Комуністичної партії України і транспаранти «Ні фашизму!», «ОУН-УПА – фашизм», «Жертви Дробицького яру не пробачать».

На місце, де стояли пікетувальники, зараз перемістилися близько ста осіб, які тримають Державні прапори України та, вочевидь, виступатимуть на підтримку відкриття дошки.

Довідка УНІАН. Меморіальна дошка Патріарху Йосипу Сліпому була встановлена у Харкові 2005 року під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича.

Вдруге дошку було розбито 12 листопада 2010 року.