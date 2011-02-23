Харківщина та Львівщина підпишуть нову угоду про співпрацю

Харків. 23 лютого. УНІАН. Харківська та Львівська області підпишуть нову угоду про економічну та культурну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Зараз ми обговорюємо питання про підписання нового договору між двома областями. Ми хочемо, щоб було налагоджено тісну співпрацю в економічному плані. У нас два райцентри з однаковою назвою – Золочів – потрібно, щоб ці райцентри тісніше подружилися у культурному, суспільно-політичному житті, в економічних програмах», - підкреслив М.ЦИМБАЛЮК.

Губернатор Львівщини відзначив велике економічне й культурне значення двох регіонів для країни та наголосив на необхідності об’єднання зусиль.

«Львівщина і Харківський край – це дві території, які тримають Україну, це два великих стовпи. У нас кордон із Західною Європою, у вас – кордон із Росією. Саме ці дві території тримають центр», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН відзначив пожвавлення культурних та економічних контактів між Львівщиною та Харківщиною й виразив сподівання на подальше розширення співпраці.

Як передавав УНІАН, 22 лютого у Харкові була відкрита меморіальна дошка Патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому. В урочистій церемонії відкриття у якості почесних гостей взяли участь голова Львівської облдержадміністрації М.ЦИМБАЛЮК і Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ.