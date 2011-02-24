Провідник потягу «Уфа – Харків» «угробив» 366 кг ікри

Харків. 24 лютого. УНІАН. На пункті пропуску «Тополі» під час митно-прикордонного контролю потягу «Уфа – Харків» у неробочому тамбурі вагону №3 правоохоронці виявили 360 кг ікри червоної та 6 кг ікри чорної кустарного виробництва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, незаконно ввести ікру на територію України намагався громадянином України, провідник станції Харків-Сортувальний.

Приблизна вартість вилученого делікатесу становить майже 270 тис. грн.

У прес-службі зауважили, що, зважаючи на відсутність документів, що посвідчують якість продукту, ікра у встановленому порядку за рішенням суду буде утилізована.