У Добкіна зменшиться кількість заступників

Харків. 28 лютого. УНІАН. Після проведення адміністративної реформи кількість заступників голів облдержадміністрацій скоротиться до трьох.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи реформування адміністративної системи управління на місцевому рівні.

«Якщо говорити за кількість заступників, то їх буде набагато менше. Всього три: перший заступник, заступник і заступник-керівник апарату. Поки в такому форматі розглядається, незалежно від області», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор підкреслив, що сьогодні у робочій групі, яка веде підготовку до реформи, тривають дискусії щодо її нюансів на місцях, але вже відомо, що для всіх обладміністрацій буде запропонована певна типова адміністративна структура, до якої, залежно від особливостей регіону, вноситимуться корективи.

Зокрема М.ДОБКІН відзначив, що регіони, котрі прийматимуть матчі фінальної частини Євро-2012, наполягатимуть на збереженні на час чемпіонату четвертого заступника голови ОДА з питань Євро-2012.

«Ми наполягаємо на тому, щоб одного із заступників у тих областях, де буде проводитися чемпіонат Європи, залишили до моменту закінчення чемпіонату Європи, тому що дуже багато нарад у Києві, дуже багато окремої роботи. Статус заступника дозволить проводити наради на більш високому рівні, ніж просто директор департаменту», - сказав М.ДОБКІН.

Також, за словами М.ДОБКІНА, головні управління ОДА у ході реформи трансформуються на департаменти, разом із цим підвищиться посадовий статус директора департаменту облдержадміністрації.

«Одне з нововведень, яке швидше за все буде, це головні управління стануть департаментами. Менша кількість заступників буде нівелюватися підвищенням статусу нинішнього начальника головного управління, а в майбутньому – директора департаменту», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомлялося, у ході адміністративної реформи, запропонованої Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, буде скорочено до третини чиновницького апарату країни.