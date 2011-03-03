У Харкові з'явиться нове овочесховище

Харків. 3 березня. УНІАН. У Харкові спільна українсько-турецька фірма ООО «Укребоінвест» восени 2011 року відкриє сучасне овочесховище місткістю 3 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор ТОВ «Укребоінвест» Шахін ОМАРОВ.

За його словами, нове овочесховище відповідатиме всім європейським стандартам.

Ш.ОМАРОВ зазначив, що овочесховище передбачене для зберігання 2,5 тис. тонн овочів і фруктів у звичайних умовах, а також для зберігання 0,5 тис. тонн продуктів у низькотемпературних умов.

За його словами, на сьогодні проектні роботи по овочесховищу знаходяться на остаточному етапі і найближчим часом почнеться будівництво.

Ш.ОМАРОВ відзначив, що в області існує настільки велика потреба у подібному овочесховищі, що для його заповнення навіть немає необхідності укладати з сільгосптоваровиробниками відповідні контракти.