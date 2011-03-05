Харків. 5 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав жінок зі святом 8 Березня.

Текст вітання оприлюднено на офіційному сайті облдержадміністрації.

Дорогі жінки!

Ви уособлюєте все прекрасне, добре, вічне, що є у нашому житті. Вам, прекрасним, мудрим, відданим, ми завдячуємо своїми особистими здобутками. До вас звертаємося в скруті. Вам присвячуємо найніжніші почуття. Поруч з вами стаємо сильнішими.

Зі святом Весни, Краси, Кохання! Нехай доля буде прихильною до вас. Нехай весна живе у вашому серці щодня, а життя буде сповненим кохання, радості, затишку, йдеться у привітанні губернатора.