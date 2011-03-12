У Харкові подорожчав проїзд у метро, тролейбусах і трамваях

Харків. 12 березня. УНІАН. У Харкові від сьогодні подорожчав проїзд у міському електротранспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, введення нових тарифів відбулося згідно з рішенням виконкому Харківської міськради, яке було ухвалене напередодні.

Відтак вартість проїзду у Харківському метрополітені зросла з 1 грн. 50 коп. до 2 гривень. Тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах зріс також на 50 коп. і тепер становить 1 грн. 50 коп.

Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті міської ради, підставою для підвищення вартості проїзду в електротранспорті стало подорожчання енергоносіїв, зростання мінімальної зарплати та необхідність ремонту рухомого складу для безпечної роботи.