У Харкові засідає українсько-російська демаркаційна комісія

Харків. 15 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочалося друге засідання Спільної українсько-російської демаркаційної комісії, яку було створено згідно з Угодою між Україною та Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону, підписаною 17 травня 2010 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, українську делегацію очолює посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Леонід ОСАВОЛЮК, російську - головний радник Міністерства закордонних справ Росії Олександр ВАВІЛОВ. Від Харківської облдержадміністрації у засіданні бере участь заступник голови – керівник апарату ОДА Василь ХОМА.

В роботі комісії беруть участь представники міністерств закордонних справ, юстиції, оборони України і Російської Федерації, представники прикордонних служб та інших державних органів обох сторін.

На засіданні Комісії опрацьовуються матеріали і документи, необхідні для організації демаркаційних робіт на лінії державного кордону, повідомили у прес-службі.