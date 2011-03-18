У Харкові на автостоянці згоріло три автомобілі

Харків. 18 березня. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі на одній з автостоянок міста згоріло три автомобілі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні близько першої години ночі в районі житлового масиву «Салтівка».

Вогнем були охоплені 3 автомобілі: Мерседес, Хюндай та ВАЗ. Внаслідок теплового впливу постраждало ще 4 автомобілі, які стояли поруч. Загоряння було ліквідоване бригадою рятувальників, котра прибула на місце події за викликом сторожа автостоянки. Причина пожежі встановлюється.