У Харкові затримано телефонного терориста
10:49, 23 березня 2011Харьків
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Безробітний «мінував» станцію метро
Харків. 23 березня. УНІАН. У Харкові затримано 40-річного безробітного, який 20 лютого по телефону повідомив про закладену вибухівку на одній із станцій метрополітену.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, на час проведення перевірки із приміщення було евакуйовано 250 пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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