У Харкові затримано телефонного терориста

Харків. 23 березня. УНІАН. У Харкові затримано 40-річного безробітного, який 20 лютого по телефону повідомив про закладену вибухівку на одній із станцій метрополітену.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, на час проведення перевірки із приміщення було евакуйовано 250 пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.