Харківщина планує збільшити посіви цукрового буряка

Харків. 25 березня. УНІАН. У 2011 році в Харківській області планується збільшити посіви цукрових буряків до 45 тис. гектарів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

«Ми плануємо цього року посіяти 45 тисяч гектарів цукрового буряка, тоді як у минулому році у нас було заплановано 24 тисячі гектарів, а посіяли 31тисячу», - сказав В. АЛЕКСЕЙЧУК.

«Над цим питанням ми працюємо, - додав він, - хоча деякі сільгоспвиробники не хочуть сіяти буряк, враховуючи, що минулого року був неврожай. Але більшість розуміють свою відповідальність перед людьми і готові сіяти цю культуру».

За словами В. АЛЕКСЕЙЧУКА, цього року в Харківській області будуть запущені 2 цукрових заводи, які в попередньому році не працювали. Мовиться про Савинский і Мурафський заводи. Завдяки цьому цукровий буряк на Харківщині будуть переробляти всі наявні в регіоні цукрові підприємства.

«Це дасть можливість повністю забезпечити харків`ян своїм цукром. У нас потреба в цукрі 114 тисяч тонн, а ми плануємо цього року переробити півтора мільйони тонн цукрових буряків, що дозволить отримати не менше 130 тисяч тонн цукру. Таке завдання поставлене цього року перед сільгосптоваровиробниками, і вона виконується. Ми тримаємо руку на пульсі і повністю контролюємо це питання », - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.