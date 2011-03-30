У Харкові проведуть майстер-клас для підприємців

Харків. 30 березня. УНІАН. 31 березня о 16.00 в аудиторія № 311 науково-бібліотечного корпусу Харківського національного економічного університету за адресою пр. Леніна, 9А відбудеться безкоштовний майстер-клас для підприємців.

Захід проводиться Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва спільно з Головним управлінням економіки Харківської облдержадміністрації з метою розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив у молодіжному середовищі.

Цільова аудиторія – підприємці-початківці та ті, хто бажає розпочати власну справу. Учасники отримають унікальну можливість у неформальних умовах поспілкуватися з успішними та відомими бізнесменами, поставити нагальні питання, отримати рекомендації щодо організації та ведення власної справи.

Майстер-клас відбудеться за участю заслуженого економіста України, президента Спілки податкових консультантів Леоніда РУБАНЕНКА.

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