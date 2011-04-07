Харківщина цього року планує зібрати 2,6 млн. тонн зерна

Харків. 7 квітня. УНІАН. Харківська область 2011 року планує зібрати 2612,2 тис. тонн зерна.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

Зокрема, озимих культур всього планується зібрати 1428,9 тис. т, з них пшениці - 1359,0 тис. т., жита - 24,6 тис. т, ячменю - 28,1 тис. т.

Ярих зернових всього - 1183,3 тис. т, з них пшениці - 7,8 тис. т, ячменю - 427,5 тис. т, вівса - 11,2 тис. т. Кукурудзи на зерно - 651,2 тис. т, проса - 8,6 тис. т, гречки - 24,0 тис. т. Зернобобових всього - 54,9 тис. т.