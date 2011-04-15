На Харківщині судитимуть колишнього міліціонера, який убив трьох пенсіонерок

Харків. 15 квітня. УНІАН. Прокуратура Харківської області завершила розслідування та направила до суду кримінальну справу колишнього працівника Вовчанського райвідділу міліції, який убив трьох жінок похилого віку.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора Харківської області Олександра КИРИЛЮКА.

За його даними, 40-річний чоловік, будучи працівником міліції, протягом 2009-2010 років скоїв 2 крадіжки та 3 розбійні напади, під час яких убив трьох осіб. Одну жінку похилого віку міліціонер убив ударом металевого предмета по голові, проникнувши в її домоволодіння для крадіжки. Ще двох самотніх літніх жінок зловмисник задушив також після проникнення в їхні домоволодіння.

Колишній міліціонер обвинувачується за пунктами 6,13 ч.2 ст. 115 (навмисне вбивство), ч. 3 ст. 187 (розбій із проникненням у житло), ч. 2 ст. 185 (повторна крадіжка) Кримінального кодексу України.