Харківщина отримає 300 млн. грн. на укладення форвардних контрактів
Добкін: кошти можна отримати вже зазаз
Харків. 19 квітня. УНІАН. Харківська область отримає від держави 300 млн. грн. на укладення форвардних контрактів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.
За його словами, в даний момент стоїть завдання активізувати в районах області роботу щодо укладення форвардних контрактів, і вони дозволять сільгосппідприємствам отримати необхідні кошти під весняно-польові роботи вже зараз.
«Цього року ми отримали на сільгосппідприємствах 250 млн. грн. кредитів - це ті гроші, які привернули самі сільгоспвиробники, а держава під безпроцентні кредити готова виділити Харківській області ще 300 млн. грн.», - сказав М.ДОБКІН.
Він підкреслив, що «ціна по форвардних контрактах сьогодні достатньо хороша».
Губернатор звернув увагу на те, що «50% вартостей виплачується зараз, 25% - по сходах посіяної культури і ще 25%, коли зерно опиниться на елеваторах. Саме останніми 25% корегуватиметься ціна».
При цьому М.ДОБКІН висловив подив щодо деяких районів, де, за його словами, «не працюють у цьому напрямку».