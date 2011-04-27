Харків налагодить у червні пряме авіасполучення з Прагою

Харків. 27 квітня. УНІАН. Харків налагодить у червні цього року пряме регулярне авіасполучення з Прагою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, компанія «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків», що входить до групи DCH) досягла домовленостей з чеською компанією CSA (Czech Airlines) про відкриття прямого авіасполучення між Харковом і Прагою.

Регулярні авіарейси між містами здійснюватимуться з 3 червня 2010 року, квитки можна купити вже сьогодні у всіх системах бронювання авіаквитків, йдеться у повідомленні.

«Рейси виконуватимуть повітряні судна типу «Боїнг 737», які входять до авіапарку компанії CSA. Новий рейс дозволить надати харків`янам можливість дістатися до більшості великих міст Європи з комфортом і за мінімальний час завдяки зручному розкладу і швидкому стикуванню», - прокоментував подію генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

Сторони, що домовилися, обіцяють відповідально підійти до питань формування тарифів з тим, щоб ціни на квитки були доступними для рядових харків`ян.

«При завчасному придбанні квитка на літак з Харкова до Праги його вартість буде не набагато вищою, ніж вартість квитка на наземні види транспорту - поїзд чи автобус. При цьому час у дорозі становитиме всього близько двох годин», - зазначив В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

За його словами, завдяки новому рейсу Харків буде зв`язаний авіарейсами CSA з містами Швеції, Італії, Іспанії, Німеччини, прибалтійських та скандінавських країн. Крім того, в планах керівництва харківського аеропорту - поступове збільшення числа населених пунктів Європи, з якими Харків буде зв`язаний прямими перельотами.

Влітку 2012 року аеропорт «Харків» прийме тисячі пасажирів з Європи, які прибудуть до України на фінальні матчі континентальної футбольної першості. Відповідно, відкриття рейсу «Харків - Прага» забезпечить додатковий комфорт не тільки харків`янам, але й уболівальникам Євро-2012, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у напрямку Західної Європи Харків має пряме авіасполучення лише з Віднем. В даний час компанія «Нью Системс АМ» завершує переговорний процес з двома найбільшими авіаперевізниками Близького Сходу про організацію нових рейсів: авіакомпанією Air Arabia - прямий рейс за маршрутом «Харків - Шарджа» (15 км від Дубаї) та Flydubai - прямий рейс за маршрутом «Харків - Дубаї».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» (www.airportkharkov.com) - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Група компаній DCH (www.dch.com.ua) - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.