У Харкові правоохоронці виявили нарколабораторію

Харків. 27 квітня. УНІАН. У одному з гаражних кооперативів Харкова правоохоронці виявили підпільну лабораторію з виробництва наркотичних засобів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на начальника кримінальної міліції Володимира КОВРИГІНА.

За його даними, уході проведення оперативно-розшукових заходів на території одного із гаражних кооперативів міста правоохоронці затримали 28-річного харків’янина, у якого в гаражі було виявлено марихуану та понад 500 капсул трамадолу.

Під час детального обстеження приміщення гаражу міліціонери виявили прихований під лінолеумом лаз, який веде до підвального приміщення площею близько 40 м2. Оглянувши обладнане під нарколабораторію приміщення правоохоронці виявили спеціальні хімікати для виробництва й вирощування наркотичного засобу канабісу, подальшої його сушки, розфасовки, спеціальні рідини й добавки та систему вентиляції, яка стабілізувала і підтримувала температуру, необхідну для вирощування і виробництва наркотичних засобів.

«У підвалі харків’янин вирощував, висушував та фасував наркотичні речовини, щоб потім їх реалізовувати (у нього була мережа реалізації через посередників). Тобто це було практично повністю від початку до кінця виробництво», - зауважив В.КОВРИГІН.

Він наголосив, що гараж був обладнаний системою відеоспостереження: на ньому були встановлені 4 камери та система нічного бачення.

Наразі чоловік заарештований, свою провину він повністю визнає. Порушена кримінальна справа за статтею 313 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням). У справі триває слідство.