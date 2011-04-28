У травні Харків відвідає сузір'я великих акторів - Маренич

Харків. 28 квітня. УНІАН. У рамках III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» Харків відвідає ціле сузір`я великих акторів, режисерів і композиторів, які проведуть майстер-класи для початківців кінематографістів, а також зустрінуться з харківським глядачем на творчих вечорах.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації - співголова оргкомітету Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ.

«Серед таких почесних гостей буде великий актор Олексій ПЕТРЕНКО, творчий вечір якого стане справжнім подарунком нашому глядачеві. Чудовий композитор Максим ДУНАЄВСЬКИЙ дасть концерт-фестиваль «Музика третього напряму». Відомі українські актори Остап СТУПКА та Богдан БЕНЮК поділяться своїми знаннями в галузі акторської та режисерської майстерності з початківцями кінематографістами. Актори Борис ТОВАРЄВ і Людмила ГЛАДУНКО також зустрінуться з молодими режисерами і покажуть їм свій новий фільм «Для початківців любити», - сказала В.МАРЕНИЧ.