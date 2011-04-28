У Харкові на 3 дні перекриють площу Свободи

13:23, 28 квітня 2011
Харьків
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Харків. 28 квітня. УНІАН. У Харкові у зв’язку з реалізацією телевізійного проекту «Майданс» за участю команди Харкова та проведенням генеральної репетиції 28 та 29 квітня з 13.00 до 17.00 та 30 квітня з 18.00 до 22.00 забороняється рух транспортних засобів по площі Свободи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міськради, також забороняється рух транспортних засобів на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера та в районі виходу зі станції метро «Університет» у бік саду Шевченка.

Крім цього, в зазначений період забороняється паркування автотранспорту на площі та зазначених ділянках вулиці Сумської. Рух автобусних маршрутів, які проходять через площу Свободи, також змінено.

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