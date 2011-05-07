В Харківській області посіяно 257,2 тис. га ранніх зернових

Харків. 7 травня. УНІАН. Станом на 5 травня в Харківській області засіяно 257,2 тис. га ранніх зернових, що становить майже 100% планованих площ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його словами, ячмінь посіяний на 98%, горох - на 103%, овес - на 100%.

В.АЛЕКСЕЙЧУК також повідомив, що аграрії області закінчують посів цукрового буряка. На сьогодні в цілому по області посіяно 39,4 тис. га цукрового буряка при плані 45 тис. га, тобто, план виконаний на 88%. В той же час, Балаклійський район виконав план на 27%, Блізнюковський - на 52%, Коломакський - на 84%, Ізюмський - на 71%, і низка районів не виконали завдання з посіву цукрового буряка. Він відзначив, що до завершення сівби буряка вже посіяно на 10 тис. га більше цукрового буряка, ніж минулого року.

Також заступник губернатора проінформував, що початий посів гречки, проса, сої, соняшника та кукурудзи. На сьогодні посіяно 2,9 тис. га гречки з планованих 24 тис. га (минулого року було посіяно 15,7 тис. га), 21 тис. га сої з 60 тис. га, 134 тис. га кукурудзи з 178 тис. га. Сівба соняшнику закінчена.

«Незважаючи на особливості цього року, те, що наклалася сівба ранніх та пізніх культур, аграрії справляються з поставленими завданнями», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК. При цьому він особливо відзначив роботу аграріїв Чугуївського, Красноградського та Нововодолазького районів.