Лубківського вразили темпи будівництва готелю Kharkiv Palace

Харків. 10 травня. УНІАН. Директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІСЬКИЙ позитивно оцінив темпи будівництва готелю Kharkiv Palace, у якому під час проведення матчів Євро-2012 розміститься сім`я УЄФА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 в Харкові, свої коментарі М.ЛУБКІВСЬКИЙ дав за результатами перевірки об’єктів, що готуються до проведення Турніру в столиці Слобожанщини.

Він висловив упевненість, що під час проведення матчів Євро-2012 в Харкові сім`я УЄФА буде розміщена у вельми комфортних умовах.

«Чесно кажучи, я в черговий раз вражений тим, що побачив: темпами будівництва, якістю будівництва. Дуже приємно, що сім`я УЄФА, яка вже законтрактувала Kharkiv Palace, буде розміщена в такому комфортабельному і висококласному готелі. Це ще раз свідчить про те, що в УЄФА є висока довіра до власника цього готелю - пана ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 – ред.)», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ після огляду будівельного майданчика готелю Kharkiv Palace.

У ході свого візиту М.ЛУБКІВСЬКИЙ відвідав також ряд критерійних для УЄФА об`єктів, у тому числі й об`єкти, відповідальність за підготовку яких взяла на себе компанія DCH. Зокрема, директор Турніру ознайомився з ходом будівництва і реконструкції тренувального центру «Сонячний», готелю «Superior Golf Hotel», стадіону «Динамо», Міжнародного аеропорту «Харків» та проспекту Гагаріна, відвідав тренувальну базу ФК «Металіст» і перевірив стан дорожньої інфраструктури навколо об`єктів Євро-2012.

«Сподіваюся, що міська влада за допомогою центральних органів приведуть дороги в належний стан до початку Турніру» - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, відзначивши, що дороги в місті Харкові вимагають сьогодні особливої уваги.

Також він побував на стадіоні «Металіст», де оглянув місця розміщення волонтерського центру, медіа-центру та акредитаційного центру .

«Всі ті зміни, які були рекомендовані УЄФА і стосувалися стадіону «Металіст», були враховані. Іншими словами, я впевнений, що на цьому стадіоні буде успішно проведено Євро-2012, всі будуть задоволені і зручностями, створеними на стадіоні, і виконанням всіх вимог, і, звичайно, тим ентузіазмом, з яким сьогодні працює команда стадіону «Металіст»», - зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він також відмітив якісне виконання робіт щодо заміни поля, які зараз відбуваються на харківському стадіоні. «Ми обговорили реконструкцію поля - це дуже складний процес. Але він проходить успішно, як мене проінформував представник компанії. По суті, поле буде унікальним, тому що це комплексна робота, яка передбачає не лише заміну трав`яного покриття, а й заміну всієї «подушки»», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг інвестицій в будівництво готелю «Kharkiv Palace», який споруджується на 100% за рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, становить близько 100 млн. дол. Готель стане першим у Харкові, від початку спроектованим за стандартами 5-зіркового. Об’єкт споруджується в центрі Харкова на майдані Свободи. 4 березня 2011 р. Спілка європейських футбольних асоціацій та група DCH О. ЯРОСЛАВСЬКОГО підписали договір про розміщення в готелі «Kharkiv Palacе» штаб-квартири УЄФА на час проведення фінальних матчів Євро-2012 у Харкові.

Довідка УНІАН. Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.

На знімку: Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ та Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙпідписують у Харкові 4 березня 2011 р. контракт про розміщення в готелі «Kharkiv Palacе» штаб-квартири УЄФА.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА