«Свобода» все-таки хоче дістати Кернеса

Харків. 10 травня. УНІАН. Харківська обласна організація ВО «Свобода» звернулася до Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою порушити карну справу за фактом протизаконного перебування іноземних військових у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, «Свобода» вимушена звернутися до Генерального прокурора вдруге, оскільки на перше звернення 6 травня до органів МВС, СБУ та прокуратури, «аби ті попередили кричуще порушення українського законодавства щодо розміщення іноземних військових формувань на території України», не надійшло жодної реакції.

Прес-служба заявляє, що російських військових до Харкова міський голова Геннадій КЕРНЕС запросив «в обхід Конституції».

«Йдеться про 90 (за іншими даними – 102) курсантів Воронезького військового авіаційного університету (РФ), яких Геннадій КЕРНЕС особисто запросив для участі у військовому параді 9 травня в Харкові. Їхня участь у параді обумовлена Розпорядженням Харківського міського голови № 1831від 27 квітня цього року», - повідомляє прес-служба.

Парторганізація заявляє, що «згідно з частиною другою ст. 92 Конституції України, виключно законами України встановлюються порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав, а також порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Себто, будь-яке перебування підрозділів збройних сил іноземних держав в Україні потребує ухвалення відповідного Закону. На момент виходу Розпорядження Геннадія КЕРНЕСА такого Закону не існувало, себто чинний міський голова Харкова грубо порушив Конституцію України».

«На жаль, - йдеться у повідомленні, - на звернення харківських свободівців до правоохоронних структур 6 травня не надійшло жодної реакції. Через це участь іноземних військовиків у Харкові у так званому плац-параді 9 травня стало юридичним фактом. Інформацію про це опубліковано у загальноукраїнських ЗМІ… Відповідно до цього вимагаємо від Генеральної прокуратури та її територійних підрозділів нарешті виконати свої законні обов‘язки та порушити проти Геннадія КЕРНЕСА кримінальну справу за описані вище протизаконні діяння».

Відповідне звернення харківської «Свободи» направлено також на адреси Харківської обласної прокуратури та прокуратури міста Харкова, повідомляє прес-служба.