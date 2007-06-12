Крупнейшие предприятия

ГП Завод имени Малышева — [1]. Основан в 1895 Русским Паровозостроительным и Механическим акционерным обществом как «Харьковский паровозостроительный завод» (ХПЗ) для производства паровозов и различных запчастей к ним. В настоящее время — предприятие транспортного и энергетического машиностроения, работающее в следующих направлениях: гусеничная специальная и транспортная техника; колесная специальная и транспортная техника; двигатели внутреннего сгорания; продукция производственного назначения;товары бытового назначения.

ГП Завод Электротяжмаш — [2]. Основан в 1946 как предприятие по разработке и выпуску мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, буровых установок, снегоочистителей экскаваторов, кранового оборудования, приводов станков, водяных насосов оросительных каналов.

ГП Харьковский электромеханический завод — [3]. ХЭМЗ имеет вековые корни, уходящие в ХІХ век. В 1888 на базе купеческих мастерских в г. Рига был создан «Русско Балтийский электротехнический завод». В течение последующих лет до 1915 года, меняя организационно-правовую структуру и собственников (1898 г.- электрическая компания «УНИОН», 1904 г. — германская фирма «AEG», 1905 г. — акционерное русское общество «Всеобщая компания электричества» — ВКЭ) завод выполнял заказы по изготовлению электрооборудования для военно-морских судов. В 1915 году завод был передислоцирован в Харьков. С этого времени начался период становления завода в том варианте, каковым он сейчас является, как многопрофильное электротехническое предприятие с разнообразной номенклатурой выпускаемой продукции. 20 декабря 1917 года. Завод был переименован и стал называться «Электросила — 1». К 1925 году были созданы производства по выпуску широкой номенклатуры электротехнических изделий, завод стал называться Государственное предприятие « Харьковский электромеханический завод» — ХЭМЗ. Всего с активным участием завода ХЭМЗ было создано 19 предприятий в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Грузии. Особенность поставок ГП «ХЭМЗ» состоит в возможности обеспечивать комплектным электрооборудованием не только отдельные агрегаты и механизмы такие, как, например, прокатные станы или шахтные подъемные установки, но и поставлять комплекты для цехов и целых заводов ГП «ХЭМЗ» постоянно совершенствует выпускаемое оборудование и, в частности, имеет опыт установки двигателей с повышенными параметрами на прежние фундаменты. Кроме поставок комплектного электрооборудования для металлургической и горнодобывающей промышленности, ГП «ХЭМЗ» поставляет комплектные устройства (станции управления, щиты и шкафы управления) по техническим заданиям заказчиков для оснащения различных механизмов. Для коммутации электрических цепей выпускается широкая гамма электромагнитных контакторов и автоматических выключателей.

ЗАО Завод Южкабель — [4]. Основан в 1943, сразу после освобождения Харькова. Сегодня «Южкабель» — крупнейшее предприятие по выпуску кабельно-проводниковой продукции в Украине. Мы предлагаем более 12000 марко-размеров изделий собственного производства.

АО ХАРП (Харьковский подшипниковый завод) — [5]. Завод по выпуску подшипников. Обеспечивает своей продукцией атомные и тепловые электростанции, нефтяные месторождения и угольные шахты, метрополитены и новостройки, железные дороги и городской транспорт. Сегодня Харьковский подшипниковый завод (бывший ГПЗ-8, ныне — ХАРП) занимает лидирующее положение среди предприятий подшипниковой отрасли стран СНГ.

СП ЗАО ХЭМЗ-IPEC — [6]. Совместное предприятие ЗАО «ХЭМЗ-IPEC» учреждено в ноябре 1995 Фондом государственного имущества Украины и инвестиционной компанией «International petroleum company Inc» на базе производства Харьковского электромеханического завода, которое почти полвека выпускало погружные электродвигатели в качестве привода центробежных насосных установок. Продукция: оборудование для ремонта и диагностики; погружные электродвигатели.

ОАО Турбоатом — [7]. Головная научная организация энергомашиностроительного комплекса Украины, входит в число ведущих турбостроительных фирм мира. Предприятие специализируется на выпуске паровая турбинапаровых турбин для тепловых электростанций, атомных станций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для ТЭС и паровых установок и другого энергетического оборудования.

ОАО Харьковский тракторный завод (ХТЗ) — [8]. Первый трактор с конвейера сошел 1 октября 1931 года. В настоящее время ХТЗ выпускает трактора, дорожно- строительную технику, продукцию для кузнечного и литейного производства, запасные части.

ГП Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко — многопрофильное, современное структуризированное приборостроительное предприятие с юридически самостоятельными подразделениями, имеет высокую степень интеграции и многие его производственные циклы замкнуты.

ХАЗ — Харьковский авиационный завод.

ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский), оптико-механический.

ХЭЛЗ — Харьковский электроламповый завод.

Харьковский вагоноремонтный завод — завод, специализирующийся на ремонте пассажирских вагонов и выпуске запасных частей.