Тимошенко ще раз проситиме пустити її до Харкова

Харків. 13 травня. УНІАН. Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО планує повторно звернутися до Генеральної прокуратури з клопотанням про можливість здійснити поїздку до Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після засідання з розгляду її скарги у Печерському райсуді Києва.

«Я думаю, що я через свого захисника завтра (13 травня – ред.) передам клопотання Генеральній прокуратурі – хай вона сама назве дату, коли я можу поїхати до Харківської області, щоб ще раз продемонструвати, що Генеральна прокуратура не живе в межах закону і Конституції, а виконує доручення і перешкоджає мені займатися моєю безпосередньою роботою, перешкоджає мені спілкуватися з людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» вважає, що Генпрокуратура не мала підстав обрати стосовно неї запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. На її думку, саме такий захід був обраний Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ для того, щоб обмежити її політичну діяльність.

У свою чергу, захисник Сергій ВЛАСЕНКО нагадав, що завтра спливає термін прокурорського реагування на скаргу про незаконність застосування до Ю.ТИМОШЕНКО підписки про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Відділ зв’язків зі ЗМІ ГПУ повідомив, що Генеральна прокуратура вимушена відмовити екс-прем’єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО у наданні дозволу для поїздки до м. Харкова. «Генеральна прокуратура України вимушена відмовити їй (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) у наданні дозволу для поїздки до м. Харкова 17–18 травня 2011 року, оскільки у вказані дні заплановано проведення слідчих дій за її участю», - повідомили у відділі.