За фактом мору риби в Уплатному порушено кримінальну справу

Харків. 13 травня. УНІАН. Харківською міжрайонною природоохоронною прокуратурою 13 травня порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості з боку службових осіб комунального підприємства «Лозоваводоканал», що призвело до масової загибелі риби.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на харківського міжрайонного природоохоронного прокурора Тамару КОШЕЛЬ.

За її даними, встановлено, що внаслідок неналежної роботи очисних споруд вказаного підприємства у водойму на території Близнюківського району скинуто забруднені стічні води, що призвело до масової загибелі риби, чим завдано збитків у розмірі понад 10 млн. грн.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня 2011 р. фахівці Держекоінспекції в Харківській області спільно з представниками Головного управління надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації під час обстеження водоймища, яке знаходиться на території Уплатнівської сільради Близнюківського району, виявили близько 100 тонн загиблої риби. Зокрема: 9,3 тис. особин коропа, 51,3 тис. - товстолоба, 15,2 тис. - білого амура та 61 -європейського сома. Сума збитків перевищила 10 млн. грн.

За результатами лабораторного обстеження проб води встановлено перевищення нормативів для водойм рибогосподарського призначення по амонію сольовому (у 60 разів), фосфатам (у 64 рази), сульфатам (6,85 рази) та іншим речовинам. Крім того, вміст кисню у ставку був удвічі нижчим за мінімальну норму.

7 квітня Державна екологічна інспекція в Харківській області створила оперативну групу та розпочала перевірки підприємств, що знаходяться поблизу, з метою встановлення винуватців масового замору живих водних ресурсів у водоймищі.



