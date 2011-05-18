Харківська міськрада схвалила будівництво дослідницької ядерної установки

Харків. 18 травня. УНІАН. Депутати Харківської міськради узгодили розміщення на території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ «ХФТІ») у П’ятихатках дослідної ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, яке керується лінійним прискорювачем електронів».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міськради, за відповідне рішення проголосували 65 депутатів.

Генеральний директор ННЦ «ХФТІ» Іван НЕКЛЮДОВ під час обговорення питання в чергове спростував заяви представників деяких природоохоронних громадських організацій про небезпечність ядерної установки.

«Мій кабінет розташований у п’яти метрах від цієї установки. Там буде такий захист, що ані в робочих приміщеннях, ані за їхніми межами про будь-яке випромінювання не може бути мови. Це ж не ядерний реактор, а лише джерело нейтронів», - наголосив він.

Подальше рішення про розміщення дослідної ядерної установки ухвалюватиме Кабінет міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в актовій залі ННЦ «ХФТІ» відбулися громадській слухання з приводу будівництва ядерної установки. Учасники громадських слухань рекомендували Харківській міськраді та її виконавчим органам розглянути згідно з чинним законодавством України питання про погодження розміщення на території ННЦ «ХФТІ» дослідницької ядерної установки.

12 квітня 2010 р. у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінив рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів. У рамках цих домовленостей у Харкові планується побудувати ядерну установку.

Довідка УНІАН. В ННЦ «ХФТІ» планується протягом найближчих 4-х років розробити та спорудити спільно з Аргонською національною лабораторією США нову ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів»).

Ядерну установку передбачається спорудити на проммайданчику ННЦ «ХФТІ». Запуск передбачений у 2014 р. Потужність установки становитиме 250 КВт.

Крім досліджень властивостей підкритичних збірок, «Джерело нейтронів» дає можливість виробництва усіх медичних ізотопів, опромінення біологічних об’єктів (у тому числі нейтронна терапія), радіаційного матеріалознавства, сертифікації матеріалів (у тому числі харчових продуктів), дослідження наноматеріалів та нанотехнологій.

Пропозиції щодо використання підкритичних збірок у ядерній енергетиці з’явилися в середині 50-х років минулого століття з метою підвищення безпеки ядерної енергетики. Однак застосування таких систем тривалий час стримувалося відсутністю потужних джерел нейтронів.