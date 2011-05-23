У Добкіна продовжують ганьбити підприємства за зарплати «в конвертах»

Харків. 23 травня. УНІАН. На вулицях Харкова та області знову з’явилися бігборди з оновленим переліком підприємств, які виплачують зарплату «в конвертах».

Як передає кореспондент УНІАН, за даними заступника голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВА, загалом це 10 бігбордів, на яких розміщено оновлений перелік компаній, які виплачують своїм працівникам заробітну плату нижче встановленого державою мінімального рівня.

Заступник губернатора назвав 15 підприємств, що цього разу потрапили на «дошки сорому».

Це, зокрема, Новоіванівський цукровий завод, АТ «НТІ ТТР», ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари», ТОВ ТБ «Хліб-сіль», АТ «Герць», ТОВ ВКП «Брюс», ТОВ «Українська пивна компанія», ТОВ «Модерн-ХХІ», ПП «ДЮА «Кратос», філія ТОВ «ПХ груп» у місті Харкові, ТОВ «СПК», АТ «СКБ Електрощит», АТ «Харківський завод електрощитів», ПП «Будтехнологія-Н», ТОВ «Гранд дистриб’юшн Харків».

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, половина тих харківських підприємств, які виплачували зарплату в «конвертах» і список яких раніше був вивішений на бігборди, вдвічі підняли мінімальну заробітну плату і збільшили платежі до бюджету.