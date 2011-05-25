На Харківщині вигоріло 4 гектари молодого соснового лісу

Харків. 25 травня. УНІАН. В Харківській області вигоріло 4 гектари молодого соснового лісу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в Дворічанському лісництві неподалік села Вільшани.

На ліквідації загоряння було задіяно 1 автоцистерна МНС та 8 одиниць техніки лісгоспу. Причина пожежі встановлюється.

За даними прес-служби, з початку травня в Харківській області рятувальники виїжджали 310 разів на гасіння пожеж, пов’язаних з горінням хвойної підстилки, сухої трави, листя, очерету та сміття .