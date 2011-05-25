Харківщина зменшила вилов риби на 74%

14:55, 25 травня 2011
Харьків
0 0

Харків. 25 травня. УНІАН. У Харківській області в січні-квітні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року вилов риби та інших водних живих ресурсів зменшився на 73,7% - до 104,5 тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Харківській області.

Вся риба та інші водні живі ресурси були виловлені у внутрішніх водоймищах області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter