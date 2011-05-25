На Харківщині під час руху спалахнув пасажирський автобус

17:20, 25 травня 2011
Харьків
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В автобусі перебувало 25 осіб

Харків. 25 травня. УНІАН. Сьогодні вранці на трасі Харків – Вовчанськ неподалік селища Михайлівка під час руху загорівся маршрутний автобус «Харків – Вовчанськ», у якому перебувало 25 осіб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Пасажири автобусу евакуювалися самостійно через двері. Пожежа була ліквідована силами автомобілів пожежної допомоги з Харкова та автоцистерни зі Старого Салтова.

Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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