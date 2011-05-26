Харківщина співпрацюватиме з Юргою і Тюменською областю РФ

Харків. 26 травня. УНІАН. Харківська область налагодить співпрацю з Ханти-Мансійським автономним округом - Югрою та Тюменською областю Росії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідні документи про співробітництво були підписані губернатором Михайлом ДОБКІНИМ час II Економічного форуму регіонів України і Уральського федерального округу Російської Федерації, який пройшов 25 травня у Києві.

Зокрема, підписано Протокол про наміри щодо встановлення партнерських зв`язків між Харківською облдержадміністрацією та урядом Ханти-Мансійського автономного округу - Югри і угоду між ХОДА і урядом Тюменської області РФ про співробітництво в торгівельно-економічній, науково-технічній та гуманітарній сферах.

Ці документи були підписані в числі 16 міжрегіональних угод, які в середу були укладені в ході II Економічного форуму.