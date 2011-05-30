Господар Чемпіонату світу зацікавився реконструкцією поля на стадіоні «Металіст»

Харків. 30 травня. УНІАН. Технологія, яку використано на новому полі стадіону «Металіст», минулого тижня була представлена в Бразилії.

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», таким чином харківські новації задають тон іншим стадіонам світу - організатом змагань високого рівня.

На першому подібному семінарі міст, що приймають змагання під егідою ФІФА у Фортеліце, операційний директор компанії STRI limited UK Річард ХЕЙДЕН продемонстрував спеціальне відео та слайди про будівництво нового поля, підготовлені проектом «Metalist TV». Учасниками семінару з підготовки полів, який користувався підвищеною увагою ЗМІ, були представники міст, що приймають Чемпіонат Світу з футболу 2014 року, який відбудеться в Бразилії, і високопоставлені посадовці ФІФА.

Організація реконструкції поля і технології, використані для поля «Metalist stadium», зокрема використання системи аерації ISASS, викликали підвищений інтерес делегатів, готових зайнятися будівництвом полів у Бразилії. Делегація представників з Бразилії, на чолі з Річардом ХЕЙДЕОМ, має приїхати до Харкова для дослідження нового поля в липні серпні 2011 року.

Нагадаємо, що на виконання необхідного комплексу робіт з реконструкції футбольного газону стадіону «Металіст», Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, виділив 3 млн. євро.

На знімку: поле стадіону «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА