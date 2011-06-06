Харків названий містом з найкращим інвестиційним кліматом

Харків. 6 червня. УНІАН. За версією української редакції журналу «Forbes», Харків посідає друге місце в рейтингу кращих міст для бізнесу серед 32 українських міст.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

Для складання рейтингу експерти «Forbes» проаналізували 15 соціально-економічних показників великих міст, згрупувавши їх у ключові: людський капітал, купівельна спроможність, інвестиційний клімат, економічна стійкість, інфраструктура і комфорт.

«Показовим є те, що саме Харків став кращим містом України за показником інвестиційного клімату. Це означає, що ми перевершуємо інші регіони за рівнем розвитку малого бізнесу та відкритості міста стороннім, у тому числі й закордонним, інвесторам. На підвищення інвестиційної привабливості нашого міста працює також наявність розвиненої інфраструктури та кваліфікованої робочої сили. Харківська облдержадміністрація готова надати - і надає - всебічну допомогу тим інвесторам, які обирають наш регіон як поле для реалізації своїх проектів. Ми ще раз запрошуємо іноземних бізнесменів звернути увагу на Харківську область як регіон, який стабільно розвивається і пропонує безліч можливостей для розвитку бізнесу», - сказав Ю.САПРОНОВ.