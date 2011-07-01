В Ізюмі на древніх курганах вирощували гарбузи

Харків. 1 липня. УНІАН. Порушено кримінальну справу проти керівників фірми, яка на древніх курганах в Ізюмському районі вирощувала сільгосппродукцію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, ця незаконна діяльність фірми призвела до пошкодження 7 курганів, які є пам`ятками археології, та заподіяння збитків інтересам держави на суму понад 1 млн. 56 тис. грн.

Роботи з вирощування сільгосппродукції в районі курганів тривали протягом 2007-2011 років на площі майже 185 гектарів.

За фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами цього товариства з обмеженою відповідальністю Харківською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.