Сапронов: «дошки ганьби» роблять свою справу

Харків. 1 липня. УНІАН. В Україні скорочується кількість підприємств, які виплачують заробітну плату своїм працівникам «у конвертах».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, підсумовуючи перші етапи боротьби з порушеннями в сфері оплати праці.

«За інформацією Державної податкової служби України, з початку року близько 33 тисяч підприємств, які виплачували своїм працівникам заробітну плату нижче встановленого державою рівня або близько того, збільшили її розмір», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

«Таким чином, - зазначив він, - робота, яка ведеться в країні з легалізації тіньових зарплат, уже дала видимі результати. Упевнений, що досвід Харківської області, яка перша в країні оголосила списки підприємств, що виплачують зарплати «в конвертах», буде застосований і іншими областями, тим більше, що цю рекомендацію озвучив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО».

Ю.САПРОНОВ також нагадав, що лише по Харківській області 75% підприємств, які висіли на першій серії бігбордів, збільшили виплату заробітної плати та надходження до бюджету від 50 до 300%.