У Харкові підірвали автомобіль депутата міськради
19:47, 01 липня 2011Харьків
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Родзинський з водієм у лікарні
Харків. 1 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові близько 17-ї години вибухнув автомобіль.
Всередині знаходилися депутат Харківської міської ради від фракції «Сильна Україна» Анатолій РОДЗИНСЬКИЙ та його водій, повідомляє АТН.
Інцидент стався в центрі Харкова, неподалік пам`ятника козакові Харьку. Невідомі закинули пляшку із запальною сумішшю в салон автомобіля. Потерпілі доправлені в лікарню невідкладної допомоги.
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