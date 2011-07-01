У Харкові підірвали автомобіль депутата міськради

Харків. 1 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові близько 17-ї години вибухнув автомобіль.

Всередині знаходилися депутат Харківської міської ради від фракції «Сильна Україна» Анатолій РОДЗИНСЬКИЙ та його водій, повідомляє АТН.