Посадовця енергокомпанії підозрюють у хабарництві

Харків. 7 липня. УНІАН. На Харківщині порушено справу проти начальника відділу одного з районних відділень «Харківенергозбуту», який отримав від громадянина понад 13 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, справу за фактом одержання хабара (за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України) порушено органами прокуратури Харківської області 30 червня.

Встановлено, що вказаний керівник вимагав від абонента кошти в сумі близько 15 тис. грн., щоб квартиру підключити до мережі електропостачання.

У квартирі абонента посадовець одержав від нього кошти в сумі 16,5 тис. грн., з яких 3,2 тис. грн. підлягали сплаті за оформлення технічної документації, відкриття особистого рахунку та виконання робіт з монтажу та підключення електроустановки, а решта – як хабар за прискорення та усунення перешкод у підключенні до мережі електропостачання квартири, відкриття особистого рахунку та укладання договору на постачання електроенергії, що входить у безпосередні посадові обов’язки начальника відділу.

У справі триває слідство.