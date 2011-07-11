На Харківщині розпочалися жнива

Харків. 11 липня. УНІАН. У 17 районах Харківської області розпочалася збиральна кампанія 2011 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, станом на 11 липня намолочено 53,9 тис. тонни ранніх зернових, середня врожайність становить 29,1 ц / га.

У тому числі озимої пшениці намолочено 45,5 тис. тонн, середня врожайність становить 31,2 ц / га.

Довідка УНІАН. У 2010 році станом на 11 липня було намолочено 10,3 тис. тонн ранніх зернових при середній врожайності 17,1 ц / га, озимої пшениці - 5,7 тис тонн при середній врожайності 18,1 ц / га.

За словами заступника голови ОДА Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА, 2011 року в Харківській області прогнозований урожай зернових з урахуванням кукурудзи на зерно перевищить 2,6 млн. тонн, у тому числі урожай озимих очікується на рівні 1,2 млн. тонн. Під зернові культури всього було засіяно 954,1 тис. га, у тому числі озимими культурами - 477,9 тис. га. Прогнозована врожайність зернових у середньому по області становитиме 27,4 ц / га, в тому числі озимих - 29,9 ц / га.