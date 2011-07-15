Сапронов стверджує, що харківські підприємці є найактивнішими

Харків. 15 липня. УНІАН. Підприємницька активність жителів Харківської області вища, ніж у середньому по Україні.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступник губернатора Юрія САПРОНОВА.

«У Харківській області на 10 тисяч мешканців припадає 83 малих підприємства, тоді як середньоукраїнський показник - 75. Статистика також свідчить, що кількість суб`єктів підприємницької діяльності в регіоні збільшується з кожним роком. Усього на малих підприємствах області зайнято близько 385 тисяч осіб», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

Він також зазначив, що для створення сприятливого бізнес-клімату в регіоні проводиться систематична робота зі створення об`єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

«Зокрема, в регіоні діє 34 бізнес-центри, п`ять бізнес-інкубаторів, відкрито Єдиний дозвільний центр, в роботі якого беруть участь представники 10 місцевих та 17 регіональних дозвільних органів, які видають понад 46 документів дозвільного характеру. Всі ці структури створені і працюють для реалізації єдиної мети - спрощення життя підприємців», - наголосив Ю.САПРОНОВ.