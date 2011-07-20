Аграрії Харківщини намолотили перший мільйон ранніх зернових

Харків. 20 липня. УНІАН. Аграрії Харківщини намолотили 1,05 млн. тонн ранніх зернових.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його даними, у тому числі озимої пшениці намолочено 955 тис. тонн.

Як передавав УНІАН, за словами В.АЛЕКСЕЙЧУКА, у 2011 році в Харківській області прогнозований урожай зернових з урахуванням кукурудзи на зерно перевищить 2,6 млн. тонн, у тому числі урожай озимини очікується на рівні 1,2 млн. тонн. Під зернові культури в Харківській області всього було засіяно 954,1 тис. га, у тому числі озимими культурами - 477,9 тис. га. Прогнозована врожайність зернових в середньому по області складе 27,4 ц/га, у тому числі озимини - 29,9 ц/га.